L'astronauta Samantha Cristoforetti ispira la nuova Barbie

La Mattel attraverso la Barbie da alcuni anni è la promotrice di un messaggio che vuole fare della bambola una fonte d'ispirazione per le bambine o ragazze di tutto il mondo. Negli ultimi anni sono state realizzate Barbie che si rifanno a donne forti e coraggiose che hanno saputo distinguersi in vari settori lavorativi. Tra questi la Mattel ha scelto Samantha Cristoforetti, pilota, ingegnere e prima donna italiana presente negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea.

La bambola dell'astronauta italiana è stata presentata in occasione della Giornata Mondiale della Bambine e delle Ragazze, indetta lo scorso 11 ottobre ed è stata scelta per dimostrare come le ragazze possono diventare tutto ciò che vogliono e desiderano incoraggiando la fantasia e la consapevolezza di sè stesse.

La Barbie per rimanere attuale e rappresentare le donne contemporanee, negli ultimi anni ha lanciato bambole con accessori e abiti che si rifanno a diverse professioni. La bambola ispirata all'astronauta italiana rientra in un progetto iniziato l'8 marzo 2018 con la campagna #MoreRoleModels in cui sono stati presentati 17 nuovi modelli con fattezze di personaggi realmente esistiti. Le bambine possono avere Barbie con i lineamenti della pittrice Frida Kalho, dell’aviatrice Amelia Earhart, della regista e sceneggiatrice Patty Jenkins.

Come si può leggere sul sito ufficiale, la Mattel fa parte dell'iniziativa Dream Gap Project con cui si prefigge di combattere il divario che separa le bambine dalla realizzazione del proprio potenziale, perchè sono meno propense rispetto ai maschi a considerarsi brillanti e di successo e iniziano così a perdere fiducia nelle proprie capacità fin da piccole a causa di stereotipi culturali.

Cosa ne pensate delle iniziative della Mattel? La Barbie ispirata a Samantha Cristoforetti vi piace?