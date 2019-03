Barbie Shereos: la nuove bambole per ispirare le future donne

Dal 2015 Mattel ha deciso di modernizzare la figura della bambola per eccellenza creando la linea Barbie Sheroes. In concomitanza con il sessantesimo anniversario del gioco più amato dalle bambine, la casa produttrice di giocattoli ha deciso di presentare una nuova collezione dedicata a donne iconiche fonte di ispirazione per le bambine di domani.

Le Barbie Sheroes si ispirano a donne che hanno avuto un ruolo centrale nel passato e nel presente e fanno parte integrante del progetto Dream Gap Project. L'iniziativa voluta dalla Mattel vuole dare alle ragazze di tutto il mondo il supporto per raggiungere la consapevolezza di sè e il loro pieno potenziale.

Tra i personaggi fonte di ispirazione non poteva di certo mancare l'italiana Samantha Cristoforetti, pilota, ingegnere e prima donna italiana presente negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea“.

La casa produttrice di giocattoli ha deciso di ampliare la collezione di Barbie Sheroes con 20 nuove bambole ispirate ad altrettanti modelli femminili provenienti da diversi paesi del mondo e con un’età compresa tra i 19 e gli 85 anni.

Tra i personaggi che Mattel ha deciso di omaggiare calandoli nei panni della Barbie non può mancare l’attrice e modella attivista Yara Shahidi, la campionessa di tennis Naomi Osaka, la supermodella femminista Adwoa Aboah e anche un'italiana, la chef Rosanna Marziale.

Cosa ne pensate della nuova collezione della Mattel. Quale personaggio vi ispira? Non resta che scegliere quello che preferite e fare un dolce regalo a vostra figlia o nipote, per ispirarla a dare il meglio di sè.