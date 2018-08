Warner Bros e Be You lanciano la nuova linea ispirata a Harry Potter

Il ritorno a scuola è dietro l’angolo ed è il momento di scegliere gli accessori perfetti come zaini, diari e astucci, che per tutto l’anno scolastico accompagneranno gli studenti nelle loro nuove avventure. Se siete amanti del maghetto più famoso di sempre questo è il vostro anno.

La Warner Bross in collaborazione con Be You ha deciso di lanciare una linea per la scuola interamente dedicata a Harry Potter. Dagli zaini agli astucci, scopriamo insieme le nuove proposte.

La prima novità sono gli zaini con il rivestimenti frontale personalizzabile. Grazie ad una semplice zip la parte anteriore con taschino si gira e può diventare total white. Disponibile in due fantasie, rossa e nera, è arricchita da una tasca porta pc.

Il diario 12 mesi contiene 4 adesivi per personalizzare la copertina in base alla casata di appartenenza: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde! Perfetto per gli studenti di Hogwarts.

Per completare gli accessori degli di un vero maghetto, la bustina Be You è perfetta! Pratica e molto capiente è chiusa da una pratica cerniera per conservare tutto il necessario.

Pronti ad affrontare in nuovo anno scolastico e a imparare tanti nuovi incantesimi con il maghetto più simpatico di sempre?

