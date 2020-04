Beko il condizionatore che purifica l’aria e si controlla da remoto

Vivere in un ambiente con aria pulita è fondamentale per il benessere personale soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Il condizionatore portatile Beko è dotato del filtro HEPA-13, grazie al quale riesce a combattere gli inquinanti e neutralizza i virus, i batteri, i vapori chimici e gli odori.

La serie di condizionatori BP113H è in grado di rimuovere le particelle di smog, la polvere ed i cattivi odori per rendere l’aria più pulita del 99,95%. Il filtro rimuove anche molti allergeni, come i peli degli animali e i pollini, per assicurare una casa sana e sicura se ci sono soggetti allergici.

Semplice da installare e caratterizzato da tecnologie avanzate, può essere spostato senza alcuna difficoltà da una stanza all’altra. Potente e silenzioso, raffredda l’aria d’estate e, grazie alla pompa di calore mediante l’inversione del ciclo termico, riscalda l’ambiente domestico.

Grazie alla funzione deumidificatore riduce l’umidità ambientale degli interni. In caso di cali di corrente, il climatizzatore con la modalità Auto Restart si riaccende automaticatimente non appena la corrente viene rispristinata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dotato di connessione WIFi e controllo vocale tramite l’app “HomeWhiz” è possibile azionare il condizionatore da remoto. Programmabile su cicli giornalieri così da accendersi e spegnersi a seconda delle esigenze, assicura il risparmio energetico.