La bella e la bestia: il classico Disney diventa un romantico fumetto

Uno dei classici Disney più amato da intere generazioni di ragazze, che racconta una delle storie più romantiche di sempre, dallo schermo approda in fumetteria. La Bella e la Bestia torna con un racconto vissuto per la prima volta attraverso gli occhi dei protagonisti.

Gli amanti del cartone potranno sfogliare le pagine del volume La Bella e la Bestia – Complete Edition edita da Disney Planet e Panini Comics, in un unico volume scritto da Mallory Reaves e disegnato da Studio Dice.

Il volume è realizzato nello speciale formato flipbook che da un lato mostra i pensieri più intimi della dolce Belle, prigioniera in un castello abitato da oggetti incantati con cui inizia a fare amicizia. Capovolgendo il volume, potrete seguire i pensieri del suo carceriere, la Bestia, impegnato in una tormentata battaglia per sconfiggere la maledizione di cui è vittima e tornare ad essere un principe dall’animo nobile, imparando ad amare.

La Bella e la Bestia – Complete Edition è un manga da collezione, che vi farà rivivere le stesse emozioni del famoso cartone animato.