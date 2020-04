Con BertO potrete creare un sistema di sedute moderne per rendere unico il living

Il soggiorno non è solo un ambiente di passaggio, ma il vero cuore dell’abitazione, dove trascorrere ore di relax, guardando la tv o leggendo un libro.

BertO, azienda made in Meda, ha pensato ad un sistema di sedute componibili Dee Dee che offre infinite combinazioni d’arredo.

Le sedute senza braccioli o con un solo bracciolo, rifiniti con una cinghia in pelle, divani angolari, pouf, divani con chaise longue, consentono la creazione di composizioni di volta in volta diverse. I braccioli, gli schienali e le basi possono mescolarsi all’infinito, grazie a forme e dimensioni modulabili.

Il comfort delle sedute è avvolgente e accogliente, grazie all’alta componente tecnologica impiegata, composta da un sofisticato sistema di supporti in poliuretano espanso a quote differenziate e morbidissima piuma d’oca.

Oltre al sistema di sedute componibili, BertO è in grado di proporre soluzioni uniche per completare la zona living come poltrone, cuscini, tavolini, tappeti e pouf che possono essere abbinati e coordinati per realizzare un ambiente di design, in base alle esigenze e i gusti di ciascuno.