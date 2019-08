L'estate è la stagione in cui ci si rilassa, si sta all'aperto e si passano piacevoli serate in compagnia dei propri cari.

Chi ha la fortuna di avere un giardino con piscina, oltre ad organizzare feste, difficile che riesca a rinunciare ad un buon bicchiere di vino a bordo piscina o mentre ci si rilassa in compagnia di un libro.

Quando siamo in acqua su un gonfiabile o comodamente seduti su una sedia a sdraio, non sempre abbiamo la possibilità di mettere al sicuro il calice.

Per non rischiare di rimanere a bocca asciutta e vederlo andare in frantumi, l'ideale è un bicchiere in grado di mantenere la bevanda al fresco.

Il modello che ricorda la classica mug, contiene al suo interno un bicchiere a forma di calice. A differenza di questo, la struttura riesce a mantenersi perfettamente in equilibrio anche sul prato. Il coperchio in silicone poi, permette di conservare tutto il liquido all'interno anche se il bicchiere si rovescia.

Dotato di una parete a doppio isolamento, il vino rimarrà sempre alla temperatura desiderata.

Non vi resta che scegliere la vostra annata preferita e godervi il meritato relax.