Bicycle, il mazzo di carte per aspiranti maghi

Chi non è appassionato di trucchi di magia e giochi di illusionismo? Distorcere la realtà, ingannare la mente, leggere nel pensiero, sono tutte abilità dei più grandi prestigiatori, che alimentano la curiosità e affascinano tutti. Se anche tu vuoi stupire amici e colleghi e cimentarti nella magia, il mazzo di carte Bicycle è davvero l’ideale.

Queste carte sono tra le più resistenti al mondo e vengono usate in modo particolare da maghi e prestigiatori per la loro qualità, la possibilità di piegarle facilmente e il pregio di aprirsi uniformemente a ventaglio se maneggiate correttamente.

Le carte Bicycle sono telate in maniera da scorrere agevolmente l'una sull'altra: grazie alla finitura Air Cushion Finish (Finitura a Cuscino d'Aria) non risultano completamente lisce, ma leggermente ruvide, così da non attaccarsi tra loro e da risultare estremamente maneggevoli anche la prima volta che le si usa.

Perfetti per avvicinarsi all’arte della magia, i mazzi standard da poker di Bicycle sono composti da 54 carte (52 + 2 jolly), con i dorsi in due colorazioni (blu e rosso) e li trovi in vendita su Amazon.it a soli 8,95 €: approfittane subito!

