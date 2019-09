Pesa valigia Freetoo, l’accessori da viaggio da avere assolutamente

Quando si viaggia in aereo, soprattutto con le compagnie low cost, uno dei più grandi incubi da affrontare è il peso della valigia. Ma grazie a Freetoo non sarà più un problema: basterà agganciare alla maniglia del tuo bagaglio questa piccola bilancia per conoscerne immediatamente il peso.

Utilissimo per non incorrere in tasse extra al momento dell’imbarco, come anche per pesare i bagagli prima del viaggio di ritorno, e dal prezzo davvero conveniente, questo pesa valigia è pratico e leggero; occupa pochissimo spazio (non incidendo quindi sul peso finale del bagaglio), ha un’impugnatura comoda, un display LCD con retroilluminazione ed è alimentato a batterie.

Tra le altre funzioni, è dotato di spegnimento automatico, un pulsante per convertire le unità di peso l'unità di peso (grammi, libbre, once e chilogrammi) e uno per la funzione tara, che consente di leggere il peso netto del bagaglio in modo semplice e preciso.

Le operazioni di peso sono rapide e precise, la lunghezza della cinghia consente al pesa valigia di adattarsi velocemente a diversi tipi di bagaglio, e la bilancia può sopportare un peso di massimo 50 kg. Inoltre, nella confezione sono inclusi un libretto di istruzioni e 1 batteria da 3V.

Accessorio irrinunciabile per i viaggi in aereo, il pesa valigia di Freetoo è in vendita su Amazon.it a soli 8,50€.

Scopri di più su Amazon.it