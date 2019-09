Acqua Notes, il taccuino per chi ha idee geniali sotto la doccia

La doccia è il luogo perfetto per rilassarsi ed è proprio in questo caso che vengono le migliori idee. Per non rischiare di dimenticarle, in aiuto arriva AcquaNotes, un taccuino impermeabile.

Realizzato in carta impermeabile totalmente riciclabile, ecologica e atossica, vi permette di annotare la lista della spesa o le cose da fare mentre vi lavate. Per scrivere ogni vostra idea non dovete far altro che usare la matita inclusa resistente all'acqua e realizzata in legno di cedro dell’incenso.

L'AquaNotes e le matite si fissano facilmente e rapidamente a qualsiasi superficie liscia, così sono facili da prendere ogni volta che volete annotare qualcosa.

Se non riuscite a frenare il vostro lato artistico o volete lasciare un romantico messaggio alla vostra metà, il taccuino AquaNotes non può mancare nel vostro bagno.