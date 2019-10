Bhoop OhOh: la borsa fasciatoio che vi accompagna in ogni momento della giornata

Con l'arrivo di un bambino, la vita di mamma è papà viene sconvolta. Bisogna adattarsi alle esigenze del neonato e alle sue necessità. Questo non vuol dire dover rinunciare alle proprie passioni o a piacevoli uscite in famiglia. Basta scegliere gli accessori giusti e le neomamme potranno godersi in pieno ogni momento di questa nuova esperienza.

Un accessorio indispensabile è la borsa fasciatoio funzionale e accattivante. L'azienda Bhoop ha realizzato una linea pensata per i genitori moderni che vogliono vivere in pieno i primi mesi in compagnia dei loro piccoli. La borsa fasciatoio OhOh grande, capiente e con un occhio alla sostenibilità è quello che fa per voi.

Realizzata con materiali innovativi come i tessuti derivati da fondi di caffè o riciclati da bottiglie di plastica, ma anche materiali di qualità per regalare il massimo comfort ai piccoli, la borsa è pratica ed essenziale. Il modello OhOh grazie al suo design semplice e accattivante, è un must have nei primi mesi di vita del neonato, ma anche quando diventa più grande per avere a portata di mano merendine, cambi o piccoli giochi.

Leggera e maneggevole può essere usata sia come borsa che come zaino. Realizzata in tessuto idrorepellente e antibatterico, si trasforma in una pratica base per cambiare il pannolino in modo semplice e sicuro anche quando vi trovate fuori casa.

Dotata di una grande tasca esterna con zip, una interna di sicurezza e scomparti interni in rete può contenere tutto quello vi serve durante una piacevole passeggiata. Grazie al sistema di aggancio Easy-Hang può essere posizionata su ogni tipo di passeggino e godervi in totale relax ogni momento in compagnia del vostro piccolo.