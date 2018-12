Brooks presenta la nuova linea Nightlife per correre in totale sicurezza

Dopo una lunga giornata, non c'è nulla di meglio che scaricare lo stress del lavoro con una bella corsa. In inverno però, le giornate sono più corte, fa subito buio e la visibilità è ridotta, tanto che spesso si preferisce rinunciare all'allenamento. Per questo Brooks ha realizzato per gli amanti della corsa una linea d'abbigliamento Nightlife.

Maglie, pantaloni e scarpe eleganti e cool di giorno, diventano riflettenti di sera, per assicurare il massimo della visibilità in ogni condizione. Il materiale riflettente posizionato in zone strategiche è pensato per accompagnare ogni movimento, così da rendere ogni runner visibile sia per gli automobilisti che per i ciclisti in un batter d'occhio. Grazie al materiale 3M Scotchlite, che investito dalla luce ne restituisce una quantità minima pari a 300 candele che bruciano insieme, si avrà la massima visibilità anche durante le sere più buie.

La collezione Brooks Nightlife Essential composta da giacche, maglie e pantaloncini corti, è disponibile sul sito Brooks. A completare la linea ci sono anche le Glycerin 16. Le scarpe trattate con un materiale riflettente su tallone, punta e lacci, hanno la tomaia multicolore montata su una suola fluorescente per avere una visibilità a 360°.