Cascadia 14 si rinnova per offrire un’esperienza di corsa del tutto nuova

Cascadia 14, la calzatura di punta di Brooks è tutta nuova grazie alla suola in TrailTack, capace di offrire la massima aderenza su tutti i terreni da quelli più tecnici e quelli più accidentati.

TrailTack è una mescola di gomma studiata e brevettata da Brooks per garantire la massima connessione della suola al terreno, sia sul bagnato che sull’asciutto, anche su suoli particolarmente irregolari. Un materiale che, associato al nuovo sistema pivot di tassellatura a quattro punti di stabilizzazione, fa del modello il top di gamma.

La nuova suola in TrailTack permette di assorbire irregolarità e asperità, sia sull’asciutto che sul bagnato, offrendo un livello di grip mai provato prima. Il tutto associato ad un’alta resistenza alla deformazione e all’abrasione e alla consueta flessibilità e leggerezza che da sempre contraddistinguono il modello Cascadia.

Con questo modello si avrà un’esperienza di corsa ancora più fluida, sicura e naturale. La guaina rinforzata in Rock Plate sull’avampiede, pensata per proteggere il piede in caso di urto con superfici appuntite e sporgenti, mentre la tomaia in Cordura Mud Guard evitano che fango e detriti creino ostacolo alla corsa assicurando un drenaggio dell’acqua in caso di avventure in mezzo a condizioni estreme.

L'intersuola Cascadia 14, realizzata con il BioMoGo DNA, vi accompagnerà durante ogni allenamento adattandosi alla vostra corsa. Non vi resta che indossare le vostre scarpe preferite e iniziare ad allenarvi.