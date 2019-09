3 prodotti pratici ed ecologici per dire addio alla plastica

L’inquinamento da plastica è diventato una vera e propria emergenza ecologica e i nostri mari, ma anche le spiagge e le coste, sono ormai invasi da rifiuti, plastica in primis. Finalmente, le istituzioni comunitarie hanno iniziato ad adottare misure concrete e specifiche per combattere il problema dell’inquinamento da plastica negli oceani, tra cui la recente direttiva con cui vengono messi al bando in tutti i Paesi Ue gli oggetti di plastica monouso maggiormente reperiti sulle spiagge e nei mari.

In questo clima di forte sensibilità e rispetto per l’ambiente, è importante impegnarsi nel proprio piccolo, imparando a fare a meno di uno dei prodotti in assoluto più dannosi per il pianeta. Abbiamo quindi selezionato 3 diverse opzioni, per sostituire le buste della spesa, la pellicola per alimenti e le bustine destinate a frutta e verdure: perché, per aiutare l’ambiente, è importante partire dai piccoli gesti quotidiani.



Lavabili e riutilizzabili, questi sacchetti sono realizzati in maglia di cotone 100% naturale, atossico e riciclabile. Occupano poco spazio, sono ripiegabili e molto resistenti, grazie alle doppie cuciture. Si chiudono mediante un laccetto, che si può mettere al polso per portare comodamente il sacchetto in giro, e nella confezione sono presenti 6 sacchetti: 2 grandi (27cm x 37cm), 2 medi (23cm x 31cm) e 1 piccolo (18cm x 26cm), più uno per trasportarli tutti.

Per dire addio alla pellicola per alimenti, la soluzione migliore sono gli involucri in cera d’api, ecologici, naturali e riutilizzabili. Il set di SuperBee Wraps è composto da 3 involucri in cera d’api di diverse dimensioni (S - 20 x 20 cm | M - 26 x 26 cm | L - 33 x 33 cm), comodi, resistenti e completamente fatti a mano utilizzando cotone organico al 100%, cera d'api, olio di cocco biologico e resina d’albero. Inoltre, la scatola è realizzata in cartone riciclato. Conservano i cibi perfettamente ed aderiscono facilmente agli alimenti e ai contenitori: sarà sufficiente scaldare la cera con il calore delle mani, così da ammorbidirla e modellarla; dopo pochi secondi, la cera si raffredderà nuovamente, sigillando i prodotti da conservare in modo naturale; per riutilizzare gli involucri in cera d’api, basterà lavarli sotto l’acqua (fredda o tiepida) e, se necessario, un po' di sapone per i piatti, lasciando asciugare all’aria. Non usare spugne abrasive e conservarli in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

Questo set è comodo e davvero ingegnoso: le 4 borse, infatti, sono state progettate per essere usate in carrelli da supermercato di profondità standard, su cui si possono facilmente poggiare per riporre la spesa in modo pratico ed ordinato. Realizzate in materiale resistente e molto capienti, sono anche molto comode da trasportare, grazie alla capacità di chiudersi arrotolandosi su loro stesse, con la borsa grigia che fa da “contenitore”. Lavabili e riutilizzabili, queste buste sono un’alternativa pratica ed ecologica alle buste di plastica fornite dai supermercati!

