Le candele profumate ricreano le atmosfere dei libri che amiamo

I lettori più accaniti sanno bene che resistere al fascino di un libro è difficile. Le storie appassionanti e travolgenti spesso spingono i book lover ad immergersi totalmente nelle pagine del libro, tanto da immaginare di vivere le stesse avventure del protagonista. Ambienti, paesaggi e atmosfere poco alla volta prendono vita nella fantasia di ogni amante dei libri. Anche il lettore con la più fervida fantasia fa fatica a ricreare nel proprio immaginario i profumi e gli aromi che caratterizzano ogni storia, e avere così un'esperienza immersiva.

Se non vogliamo rinunciare a questa esperienza, in soccorso arrivano le candele letterarie, che grazie ad una serie di essenze, riescono a ricreare l'atmosfera perfetta.

Impossibile non cercare di riprodurre l'atmosfera magica di Harry Potter. Winter at Hogwarts, caratterizzata dal profumo di sidro speziato, castagne con l'aggiunta di un aroma che si avvicina molto alla Burrobirra. Gli appassionati della saga del maghetto crederanno davvero di essere nella Scuola di Magia e Stregoneria.

Se siete amanti dei classici, con la candela The Moors l'essenza d’erica, bacche di ginepro e muschio di quercia vi catapulterà nella brughiera dello Yorkshire e nel mondo descritto da Emily Brontë in Cime tempestose.

La magia di Trilly e la simpatia di Peter Pan sono racchiusi tutti in questa candela che ricorda i freschi aromi tropicali dell'Isola che non c'è.

Gli amanti dei gialli non possono di certo resistere alla candela Sherlock's Study caratterizzata dall'odore di tabacco di pipa, legno di ciliegio e pioggia, che caratterizzano la Londra di Sherlock e del salotto del 221B di Baker Street.

Cosa ne pensate delle candele letterarie? Non vedete l'ora di averle a casa vostra? Per diffondere il fresco aroma tropicale di Peter Pan, la magica essenza della scuola di magia più famosa del mondo, o fare un tuffo nell'Inghilterra di Sherlock, non vi resta che acquistare le candele direttamente sul sito americano di Amazon o su Etsy e la lettura diventerà un'esperienza del tutto magica.