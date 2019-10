Cannucce in silicone riutilizzabili: massima comodità e rispetto dell'ambiente

Le cannucce possono sembrare un accessorio semplice che andava di moda negli anni '80-'90, ma che ancora oggi sono in voga. Perfetti per sorseggiare un cocktail o per aiutare i piccoli a bere a piccoli sorsi senza sporcarsi, hanno il limite di essere in plastica e quindi di essere dannose per l'ambiente.

Con il passare del tempo le alternative alla plastica in cucina o in casa sono diverse e tra queste non potevano mancare le cannucce in silicone.

Realizzate in materiale sicuro senza BPA, possono essere riutilizzate infinite volte. Una volta usate non dovete fare altro che pulirle grazie al kit in dotazione composto da 4 spazzole.

Le cannucce dal design essenziale sono disponibili in 4 colori: bianco, ciano, blu cielo e quarzo rosa ideale per tutti i gusti.

Grazie alla pratica custodia rigida, potete piegare la cannuccia, inserirla nell'astuccio e chiudere il coperchio.

Comode da trasportare le cannucce possono essere trasportate in borsa per essere pronte a sorseggiare una deliziosa bevanda in ogni momento della giornata.