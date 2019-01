La moda celebra il 'Capodanno cinese', questo è l'Anno del Maiale

Rosso, rosa e tanti maialini. Se, in questi giorni, vi capita di vedere qualcosa di simile nelle vetrine dei negozi che frequentate abitualmente, tranquilli: è la moda che celebra il Capodanno Cinese 2019. Tanti, infatti, sono i brand che hanno scelto di dedicare alcuni accessori e capi di abbigliamento e, in certi casi, intere collezioni, al 'Maiale', quest'anno protagonista della ricorrenza. Vediamo le più belle e particolari:

Le borse dedicate al Capodanno Cinese

Partiamo da Longchamp. Il noto brand di borse ha confermato la collaborazione con Tao Liang (meglio conosciuto come Mr. Bags) e ha dedicato all'Anno del Maiale la sua iconica tote bag, Le Pliage Cuir, tingendola di rosa e aggiungendo un motivo che ricorda molto il codino arricchiato dell'animale. E ha creato delle simpaticissime pochette con naso in rilievo, nere e rosa.

Continuando a parlare di borse rivisitate o create da zero, in occasione del Capodanno Cinese 2019, ecco che Delvaux ha creato la collezione 'Chinese New Year' che ripropone la bag 'Brillant' con un tocco di rosso (colore portafortuna per la Cina, nonché tonalità protagonista del Capodanno)

Resta il rosso, ma sotto forma di fiori nella borsa con cui Christian Dior ha scelto di celebrare il Capodanno Cinese: il direttore creativo Maria Grazia Chiuri ha reinterpretato la tela de Jouy che adornava il negozio Colifichets nel 1947, al 30 di Avenue Montaigne, aggiungendo delle ortensie rosse e tingendovi borse, foulard, accessori.

I gioielli dedicati al Capodanno Cinese

Anche i brand di bijoux si sono sbizzarriti in occasione dell'Anno del Maiale. C'è chi, come Dodo, ha creato un iconico ciondolo a forma di maialino in oro smaltato rosso per l'occasione. Un portafortuna prezioso. Chi, come Swatch sceglie di celebrare il Capodanno Cinese con uno speciale orologio, lo Gem of New Years, rosso (simbolo di fortuna) e oro (simbolo di nobiltà). Al centro spicca l'immagine di un maialino su quadrante spazzolato.

Il make up per il Capodanno Cinese

Aziende di cosmetica e make up hanno pensato bene di dedicare al Capodanno Cinese collezioni beauty. Sephora ha creato la limited edition 'Happy Piggy Year' con palette di ombretti contraddistinte da iconico maialino rosa. Benefit Cosmetics ha creato un kit sopracciglia e labbra in una box di latta con maialino in rilievo. Nars ha scelto di omaggiare il Capodanno Cinese con 'Cuschion Compact Case' e 3 rossetti rossi Powermatte Lip Pigment della Lunar New Year Collection, in un'edizione limitata rosso fuoco. Anche L'Occitane en Provence ha creato una crema mani limited edition per il Capodanno Cinese e tanti altri brand di beauty e make up, come Givenchy, Lancome, hanno voluto celebrare con piccole o grandi collezioni l'Anno del Maiale.

Non mancano le campagne e le collezioni di abbigliamento delle grandi maison: Gucci, Armani, Salvatore Ferragamo, etc. Ognuno a modo proprio ha voluto fare il suo omaggio al Capodanno Cinese 2019 che inizia, ufficialmente, il prossimo 5 febbraio.