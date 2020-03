Cibo per gatti, per soddisfare le esigenze dei mici

Quando si ha un gatto in casa, i proprietari fanno di tutto per prendersi cura di loro. Oltre a giochi e cucce, un fattore importante per il loro benessere è l’alimentazione.

Fornirgli il cibo adatto permette al felino di vivere bene. Per assicurargli uno stato di salute ottimale l’ideale e fornire una dieta che riproduca la disponibilità del cibo presente in natura, con un giusto apporto di carni, vegetali e carboidrati.

Chi possiede un gatto sa perfettamente che le crocchette sono considerate l’alimento completo per eccellenza, mentre quello umido è considerato complementare. In realtà anche questa tipologia di alimentazione ha i suoi vantaggi. Ricco di acqua lo aiuta ad idratarsi ed essendo morbido è ideale per gli animali anziani o con problemi dentali e gengivali.

Basta scegliere il prodotto giusto e si potranno soddisfare tutte le esigenze del micio in base all’età, alla razza e allo stile di vita. Ecco alcuni pranzetti gustosi e ricchi di nutrimento pensati per proteggere la salute del gatto.

Per i gatti, soprattutto quelli adulti, c’è bisogno di una dieta completa e bilanciata al 100%. La ricetta è stata pensata da nutrizionisti e controllata da veterinari per avere un’alimentazione equilibrata. La confezione multipack con 24 porzioni contiene 6 bocconcini in salsa con manzo, 6 con pollo, 6 in salsa con pollame e 6 con selvaggina. Ogni porzione contiene all’interno prebiotici naturali, fondamentali per i gatti che hanno un sistema digerente sensibile, infatti, le fibre migliorano la digeribilità. L’aggiunta di taurina è ideale per la salute di occhi e cuore, mentre la biotina è per un manto lucente. I gatti adulti, hanno bisogno di preservare ossa e denti, per questo la vitamina D3 ed E aiuta anche le difese immunitarie.

L’alimento completo per gatti adulti, è preparato con componenti ricercati e carni di altissima qualità. In questo modo il vostro gatto sarà tentato dal gusto e dal sapore ricercato. La confezione multipack composta da 72 bustine da 85 gr, è perfetta per assicurare il fabbisogno del vostro micio, infatti, un gatto di 4 kg necessita di 3 buste al giorno. Le monoporzioni sono molto pratiche da aprire grazie all'apertura facilitata. Le diverse ricette con pollo, tacchino, anatra e pollame conquisteranno il vostro gatto ogni giorno con una varietà di alimenti e una selezione di pasti naturali e genuini.

I gatti adulti all'apice della loro crescita hanno bisogno di un'alimentazione completa e bilanciata al 100%, ricca di proteine ad alto valore biologico. Questo è un prodotto con ingredienti naturali ad alta digeribilità che aiutano i mici a sentirsi meglio. Le proteine danno al corpo il fabbisogno per formare e rinnovare i tessuti, mantenendo la muscolatura forte e asciutta. Mentre la vitamina E contribuisce a sviluppare le difese naturali, gli Omega-3 e 6 aiutano a mantenere la cute sana e il pelo lucido. Grazie agli alimenti ricchi di fibre si ha una digestione sana. La confezione composta da 12 bustine da 85 gr, ha al suo interno una vasta gamma di gusti, si va dal salmone, all’agnello, fino al tonno e al pesce dell’oceano.

Se avete voglia di deliziare e “viziare” il vostro gatto questa mousse ha una consistenza soffice e vellutata. Per permettergli di avere un'esperienza di gusto gourmet, rispettando anche i principi dell’alimentazione, questo pasto completo ha al suo interno un cuore morbido con una deliziosa salsa che lo conquisterà. L’alimento a base di manzo, pollo, salmone e tonno è soffice e delicata, perfetta anche per i mici più anziani che hanno problemi di denti. Le ricette prive di coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti, ma ricchi di sostanze minerali e zuccheri sono perfette per assicurare un’alimentazione sana ed equilibrata. La confezione composta da 12 scatolette da 4 x 85 g non vi farà mai rimanere senza.

Ai gatti sterilizzati cambia il metabolismo e la conseguenza potrebbe essere un aumento del peso corporeo. Per limitare l’aumento del peso e frenare la fame grazie alla sensazione di sazietà, questo alimento pensato per gatti sterilizzati è perfetto. Completo ed equilibrato al 100%, è realizzato con ingredienti di prima qualità. Composto da fibre naturali sono perfette per limitare il senso di fame e mantenere il peso forma. Nello stesso tempo i bocconcini in gelatina, permettono di mantenere la massa muscolare. La confezione multipack è formata da 10 bustine con 4 sacchetti da 85 gr al salmone o pollo.

Se siete alla ricerca di un alimento completo e bilanciato, questo è quello che fa per voi e il vostro gatto. Le ricette cotte al vapore una sola volta, mantengono intatte le proprietà nutritive degli ingredienti con cui sono composte. All’interno i vostri amici a quattro zampe troveranno tocchetti di carne fresca, frutta e verdura per una migliore digestione e un miglior assorbimento dei nutrienti. Il cibo umido senza cereali adatto per gatti da un anno e oltre è privo di taurina, fondamentale per la salute del gatto. Formato da proteine senza derivati, conservanti o riempitivi garantisce un’alimentazione sana e naturale. Grazie alla confezione con gusti misti come agnello, pollo, selvaggina e pollame, ogni giorno il vostro micio potrà avere un’alimentazione differente.

