Ciglia piumate, l'ultima moda lanciata da Valentino

La sfilata Haute Couture di Valentino, che ha anticipato le tendenze della prossima Primavera/Estate 2019, ha lanciato una nuova e bizzarra tendenza. Non si parla di vestiti, né di accessori, ma di ciglia. E di ciglia piumate per l'esattezza.

Ebbene sì. Merito di Pat McGrath. La make up guru ha applicato alle modelle in passerella delle ciglia finte un po' fuori dal comune. Nessun effetto volume, nessun effetto riempitivo o allungante ma, bensì, un effetto piumato.

Sulle ciglia superiori e inferiori sono state applicate delle piume di varie colorazioni, per rendere lo sguardo delle top model non solo XXL ma, soprattutto, super glamour. Gli occhi delle bellissime protagoniste dello show Haute Couture di Valentino sono state ulteriormente definite dal mascara Fetish Eyes della nuova collezione make up della maison.

Le piume, con l'arrivo della primavera lasceranno i capispalla, dunque, ma troveranno il loro habitat (non proprio naturale!) sugli occhi delle donne. Questa moda tanto bizzarra contagierà anche le ragazze comuni? Sicuramente non per tutti i giorni, ma - magari - le ciglia piumate verranno scelte dalle più trendy per impreziosire lo sguardo in occasione di una serata speciale .