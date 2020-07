Cintura da corsa: l’accessorio must have per gli amanti del running

Correre liberamente senza avere l’ingombro degli accessori è possibile grazie alla cintura sportiva. Il modello ultraleggero è resistente ed è progettata per contenere il telefono fino a 6 pollici, le chiavi e il denaro durante l'allenamento.

Dotato di griglia di archiviazione, permette di separare il telefono, il portafogli, le chiavi o altri oggetti appuntiti.

Il materiale traspirante mantiene il corpo fresco ed è resistente all’acqua. Perfetto per sport come ciclismo e alpinismo, è ideale anche per le passeggiate e lo shopping.

Il cinturino regolabile permette di correre senza sfregamenti e ha un facile accesso a cuffie e controlli.

Non vi resta che indossare la cintura e iniziare ad allenarvi