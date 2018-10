Ruby, il cioccolato si tinge di rosa

Ha tinto di rosa i Baci Perugina e anche il Kit Kat, non è ottenuto con dei coloranti chimici e proviene direttamente da una cioccolateria di Zurigo, la Barry Callebaut. Stiamo parlando del cioccolato rosa.

Ruby è il suo nome. Da non molto è arrivato anche in Italia, nella boutique-chocolate Zaini di Milano. Mai la cioccolata era stata così fashion, mai aveva destato tanta curiosità. Sì, perché, abituati al cioccolato nero o bianco, vedere una tavoletta di cioccolata rosa, fa subito pensare ai coloranti e ad un sapore di fragola stucchevole e, invece, Ruby è tutt’altro.

Creato nella storica cioccolateria svizzera Barry Callebaut, il cioccolato rosa è ottenuto da una particolare fava di cacao coltivata solo in alcuni posti nel mondo e ottiene quella delicata colorazione, dopo un lungo processo, necessario per raggiungere quel colore e il suo particolare aroma.

Il sapore del cioccolato rosa è simile a quello del cioccolato bianco appena lo si mette in bocca, ma poi cambia, si trasforma e lascia un retrogusto intenso, fruttato, equilibrato. Nella cioccolateria Zaini di Milano è possibile assaggiare il Ruby chocolate in tante forme, ma un po’ in tutta Italia, in bar, autogrill, supermercati – è possibile acquistare e provare Baci Perugina e Kit Kat total pink in edizione limitata. E’ la rivoluzione del cioccolato che farà innamorare, soprattutto, l’universo femminile.

Anche su Amazon sono disponibili i Baci Perugina e i Kitkat rosa è ci sono in vendita, persino, barrette total pink della cioccolateria Callebaut.

Scopri qui tutto il cioccolato rosa da comprare su Amazon.