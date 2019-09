Ciotola con labirinto per aiutare il vostro cane a mangiare in maniera sana

I proprietari dei cani farebbero di tutto per tutelare la salute dei loro amici a quattro zampe. Dedicarsi alla cura del pelo o controllare se sono al sicuro quando siamo fuori casa a volte non basta. Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'alimentazione. Anche se scegliamo con cura il cibo, dobbiamo fare attenzione a come mangia. Spesso i cani quando si trovano davanti alla ciotola non vedono l'ora di divorare il loro pasto e spesso lo fanno rapidamente. Anche se è un piacere vederli mangiare, questo modo di alimentarsi a lungo andare potrebbe causare problemi, la soluzione ideale è la ciotola con labirinto.

La ciotola realizzata in plastica resistente e atossica, è progettata per rallentare l'alimentazione, senza che il nostro amico a quattro zampe si arrenda. Il design unico consente di far avanzare il cibo poco alla volta, in modo che il cane si senta pieno con una quantità di croccantini inferiore. In questo modo possiamo controllare la quantità di calorie assunte limitando il rischio di obesità o problemi digestivi.

Facile da pulire anche in lavastoviglie, i piedini antiscivolo impediscono alla ciotola di muoversi anche se il nostro cane è particolarmente affamato.

Disponibile in verde, la ciotola con labirinto non solo aiuterà il nostro cucciolo ad avere un'alimentazione sana, ma grazie al design semplice ed elegante è perfetta sia in casa che in giardino.