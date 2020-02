Clip piumino: per riordinare il letto facilmente

Per dormire serenamente non solo dobbiamo avere le lenzuola in ordine, ma anche il piumino o il copripiumino devono permetterci di riposare tranquillamente. Per risolvere questo problema oltre ad utilizzare le "bretelle" per lenzuola, un aiuto ci viene dalle clip per piumino.

Le clip permettono di tenere il piumino bloccato e di riordinare il letto in modo facile e veloce. I bottoni a pressione sono facili da usare e non danneggiano il piumino. Basta mettere 4 clip all'angolo e con una piccola pressione la clip sarà agganciata.

Realizzati in plastica trasparente con bordi lisci, non si notano sui piumini. Ideali sulle trapunte non molto doppie, le clip vi permetteranno di avere il letto sempre in ordine e dormire serenamente