Il cocktail dell'estate 2018: il coronito

D'estate è sempre piacevole bere un drink in compagnia degli amici, sia che siamo in un locale in riva al mare sia in una cena a casa tra amici.

Ogni anno ed ogni estate hanno i loro cocktail di tendenza, ma qual è il cocktail dell'estate 2018? Senza dubbio il Coronito!

Il Coronito, anche detto Birrito, è un cockatil perfetto per tutti gli amanti della birra. Il procedimento di preparazione è un po' complesso ma si tratta di un cocktail davvero piacevole e rinfrescante a base di birra, limone e zucchero. La birra più indicata per preparare questo cocktail è proprio la Corona, da cui prende anche il nome.

Provate il Coronito questa estate e non ne potrete più fare a meno!