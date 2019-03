Cofanetti regalo: una vacanza per due persone a meno di 100 euro

I cofanetti regalo sono sempre più apprezzati e diffusi. Pacchetti che includono brevi soggiorni o anche numerose tipologie di attività, da trattamenti in spa a cene gourmet.

Oggi ci occupiamo, in particolare, dei migliori pacchetti vacanza disponibili sul mercato a meno di 100 euro. Cofanetti per tutte le tasche che includono fino a due notti in hotel, anche a 5 stelle, agriturismi e B&B, nel nostro Paese o in Europa, con migliaia di strutture tra cui scegliere.



1. Emozione3: Partiamo in Europa

Da Emozione3 arriva il cofanetto Partiamo in Europa che include una notte con colazione in rinomati hotel 4 e 5 stelle in Italia e in Europa. Pacchetto valido per due persone con oltre 800 strutture disponibili. Emozione3 garantisce una validità di 2 anni con la possibilità di estensione gratuita e senza limiti di tempo.

Scopri di più su Amazon.it a 99,90 euro



2. Smartbox: Fuga da assaporare

La nostra rassegna include anche il cofanetto Smartbox Fuga da Assaporare; un pacchetto per due persone che copre una notte in agriturismi o hotel italiani, 3 e 4 stelle, con più di 700 strutture tra cui scegliere. Il cofanetto comprende inoltre colazione e cena. Smartbox garantisce il cambio gratuito ed una validità di due anni, ulteriormente rinnovabile.

Scopri di più su Amazon.it a 89,90 euro



3. Wonderbox: Alla Scoperta dell'Europa

Da Wonderbox il cofanetto Alla Scoperta dell'Europa che include 2 notti in Italia o in un Paese europeo in hotel 3 e 4 stelle, agriturismi, B&B e strutture tipiche. Vasta la scelta con oltre 1160 soggiorni disponibili. Wonderbox garantisce inoltre una validità di 3 anni e 3 mesi ed il cambio gratuito ed illimitato.

Scopri di più su Amazon.it a 99,90 euro



4. Wonderbox: Mille e una notte d’evasione

Sempre da Wonderbox arriva il cofanetto denominato Mille e una notte d’evasione che comprende una notte in città con colazione oppure una notte con aperitivo/degustazione e colazione o se preferisci un’attività benessere. E’ possibile scegliere tra ben 1100 esperienze diverse, per 2 persone, in hotel 4 e 3 stelle, masserie, agriturismi, tenute e B&B.

Scopri di più su Amazon.it a 74,90 euro

5. Emozione3: Fuga da Innamorati!

Infine il cofanetto regalo Fuga da Innamorati! di Emozione3. Pacchetto che include una notte, una colazione ed un momento speciale per 2 persone (aperitivo, un omaggio o altro ancora, a seconda della struttura scelta). Cofanetto che offre un soggiorno in hotel 3 e 4 stelle in Italia, con 990 strutture disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 99,90 euro