Antiparassitari cani: i migliori collari contro pulci e zecche

I cani non vedono l’ora di stare all’aperto immersi nella natura. Parchi e giardini sono i loro luoghi preferiti, ma a volte sono pieni di insidie. La possibilità di entrare a contatto con zecche e pulci è sempre alta.

Quindi per proteggere i quattro zampe e metterli al sicuro dai parassiti, il collare eviterà la diffusione di malattie pericolose.

Esistono diversi modelli antiparassitari ideali in base all’età del cane e all’ambiente in cui vive, vediamo i migliori per ogni esigenza.

Grandi o piccoli i cani sono sottoposti al rischio di essere attaccati da pulci o zecche. Questo collare è pensato per i quattro zampe di media o grande taglia sopra gli 8 kg. La caratteristica particolare è quella di essere realizzato con materiali studiati e sicuri per l’animale. Con questo antiparassitario, il cane sarà protetto dai parassiti per circa 8 mesi, perché il collare rilascia in modo controllato dosi basse si principi attivi. In questo modo non solo vengono eliminate le pulci, ma si previene la puntura delle zecche che vengono eliminate prima di entrare in azione. Basta far indossare il collare, regolarlo e il cane sarà protetto per diversi mesi.

Pro. Protegge il cane dalla leishmaniosi per circa 8 mesi.

Contro. Protegge solo da zecche e pulci.

Se avete un cane che ama correre nei parchi o tuffarsi in acqua, questo collare è la scelta giusta. Il modello si adatta perfettamente ai quattro zampe di ogni taglia, da quelli piccoli a quelli più grandi, non dovete fare altro che regolare il collare in base alle esigenze. Resistente alla pioggia e all’umidità, la protezione di circa 5 mesi avviene tramite il suo principio, la deltametrina. Questa sostanza non viene assorbita dall'animale ma crea uno strato protettivo. Ideale per i cani in gravidanza o che allattano, non ha ripercussioni sugli animali o sui cuccioli. Attivo su zecche, pulci e zanzare gli permetterà di correre e giocare liberamente senza alcun pericolo.

Pro. Si adatta ad ogi tipo di cane e ha una protezione di 5 mesi.

Contro. Non previene l’attacco delle zecche.

Sempre più spesso in casa ci sono sia cani che gatti che convivono pacificamente. Per assicurare il benessere ad entrambi questo collare universale li protegge dai parassiti. Il modello adatto sia ai cani che ai mici, previene la formazione e l’attacco di zecche e pulci per circa 8 mesi. Facile da indossare, dovete solo regolare la grandezza e il vostro quattro zampe sarà protetto da larve, pidocchi, zanzare e oltre 500 tipi di insetti. Perfetto sia in estate, quando il rischio dei parassiti è più alto, che in inverno, il collare resiste bene alla pioggia e all’acqua.

Pro. Ha un aroma di citronella che non infastidisce gli animali.

Contro. Per alcuni utenti la chiusura non è resistente.

Proteggere il cane dai parassiti con prodotti naturali è il desiderio di molti padroni. Questo collare è realizzato con ingredienti e oli al 100% green. Grazie alla composizione innovativa, allontanerà pulci, zecche, pidocchi, larve e zanzare in modo più efficace per circa 8 mesi. Adatto sui cani di ogni taglia, è efficace e sicuro anche sui cani in gravidanza o che allattano. Perfetto in ogni condizione atmosferica o per i cani che amano tuffarsi in acqua, il collare non perderà mai la sua efficacia. Facile da indossare, il modello è abbastanza lungo per calzare in modo confortevole. Non resta che regolarlo in base alle dimensioni del collo e il cane sarà protetto per diversi mesi. La confezione con 2 collari è pensata per chi ha due animali domestici o vuole fare una scorta per assicurare il benessere del cane per molto tempo.

Pro. Il collare è aromatizzato alla menta.

Contro. Sulla confezione non è indicata la data di scadenza.

Anche se i cani vivono in casa, quando vanno al parco o all’aperto il rischio di essere attaccati da pulci e zecche è alto, quindi un collare per animali domestici è immancabile. Questo modello realizzato al 100% con prodotti naturali ha un livello di protezione alto, efficace anche contro gli acari grazie alla sua composizione di oli essenziali di piante aromatiche. Pensato per gli animali di taglia grande, il collare li mette al sicuro dagli attacchi di mosche e zanzare trasmettitori della leishmaniosi. Il collare leggero e della lunghezza di 75 cm si adatta ad ogni quattro zampe, non dovete fare altro che rimuovere l’eccesso e per tre mesi il vostro cane sarà libero di giocare nei parchi o nei giardini senza alcun pericolo.

