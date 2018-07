Nuova collezione makeup autunno/inverno di Catrice

Catrice è un brand low cost che realizza però prodotti makeup di buona qualità e sempre in linea con le tendenze viste sulle passerelle. Oggi in anteprima vi parliamo della collezione che uscirà in vista dell'autunno/inverno 2018-2019!

La nuova collezione di Catrice è tutta incentrata su 5 trend makeup del momento: Glowy Dewy Glitter, InstaReady, Be a Pro, AthBeauty e STORYtelling.

Glowy Dewy Glitter si concentra su prodotti con texture diverse, dal metallico al luminoso al glitterato. Le texture parcolari saranno protagoniste dei makeup look nell'autunno/inverno.

InstaReady prevede invece la realizzazione di prodotti utili per il "makeup on-the-go" ritocchi veloci e prodotti pratici per truccarsi ovunque ed in un'istante!

Be a Pro, prodotti professionali e per utilizzi più specifici, come la cipria gialla in polvere libera per effettuare un baking illuminante!

AthBeauty prodotti per una donna dalla vita frenetica, che sanno accompagnarla dalla mattina alla sera attraverso le piccole sfide quotidiane, grazie all'azione waterproof e a lunga durata.

StoryTelling prodotti makeup "social" che ti aiutano a raccontare la tua personalità, perché no anche attraverso una storia su Instagram.