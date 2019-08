Caffè freddo, l’accessorio per prepararlo in modo impeccabile

A colazione, per una pausa o per fare un pieno di energie, il caffè è la bevanda per eccellenza. In estate siamo tentati di rinunciarci perchè a causa delle alte temperature è difficile riuscire a bere la bevanda calda quindi spesso siamo tentati di optare per il caffè freddo.

Le preparazioni sono diverse, c’è chi lo preferisce con il ghiaccio, chi lo shakera e chi lo lascia raffreddare in frigo. Per avere un risultato eccellente e far sprigionare al meglio i suoi aromi, lo strumento ideale è Dripster.

La “macchine del caffè” formata da una parte superiore in vetro, una centrale in cui mettere il caffè macinato e una inferiore in plastica BPA in cui viene raccolto il liquido, permette di sprigionare al meglio le caratteristiche della bevanda.

Il caffè filtrato a freddo ha un sapore dolce e contiene molta caffeina naturale. La preparazione con acqua fredda, permette agli aromi di dissolversi e di bloccare la diffusione di acidi e sostanze amare.

Ideale anche per il tè, conserva intatti gli aromi per più di due giorni. Non vi resta che preparavi il caffè e sorseggiarlo a colazione o dare libero sfogo alla fantasia preparando ottimi cocktail.