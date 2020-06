Con il massaggiatore plantare Shiatsu il relax parte dai piedi!

Il massaggio Shiatsu ai piedi è indubbiamente una pratica piacevolissima, che aiuta a combattere il dolore dopo ore passate in piedi e capace di rilassare corpo e mente, ma spesso poco accessibile, per mancanza di denaro, tempo o possibilità.

Grazie al massaggiatore plantare Shiatsu di Triducna, però, è finalmente possibile godere di un massaggio ai piedi benefico e rilassante a casa propria, in qualunque momento del giorno. Ecco allora tutte le caratteristiche di questo prodotto eccezionale.

Il massaggiatore plantare Shiatsu di Triducna è progettato per riattivare la circolazione e attenuare il dolore a piedi e talloni: la pressione dell'aria e l'azione di spinta, ritmica e alternata, dei numerosi mini nodi di massaggio ergonomici, infatti, agiscono per rilassare i piedi e combattere dolori, contratture e tensioni muscolari. Il design unico e la distribuzione dei punti di pressione sono appositamente ideati per trattare l'intera struttura del piede, ed è possibile personalizzare le impostazioni e l'intensità del massaggio, risultando un prodotto molto utile per ogni esigenza.

Inoltre, questo massaggiatore è dotato della funzione riscaldamento, che produce un calore intenso ma molto piacevole ed amplifica l'effetto di rilassamento muscolare; la temperatura aumenterà gradualmente da 40 a 55 ? in 3-5 minuti, e questa funzione può essere attivata o disattivata manualmente.

Sicuro e facile da usare, il massaggiatore plantare Shiatsu di Triducna è dotato di una pulsantiera composta da:

un pulsante per accensione e spegnimento;

un pulsante per attivare le tre diverse modalità di massaggio ;

; un pulsante timer;

un pulsante per attivare le tre diverse intensità;

un pulsante per la funzione riscaldamento;

un display timer.

Inoltre, è dotato di due timer per lo spegnimento automatico (uno da 15 e l'altro da 30 minuti), è ergonomicamente progettato per adattarsi fino alla taglia EU-45 di piedi ed è molto facile da pulire, grazie alle maniche removibili e lavabili.

Il massaggiatore plantare Shiatsu di Triducna è quindi un prodotto di ottima qualità, che funziona ottimamente e svolge molto efficacemente il suo lavoro. Inoltre, può essere comodamente usato ovunque, rilassandosi mentre si guarda la televisione o si legge un libro, ha un design elegante ed è coperto da una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto e da una garanzia di manutenzione di 24 mesi.

