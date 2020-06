Da Beko il nuovo condizionatore Air Cooler

Con l’estate sempre più vicina immancabilmente si cerca un condizionatore che possa rendere l’ambiente più fresco e ridurre l’umidità. Quando si ha casa piccola la ricerca diventa ancora più difficile perché si vuole un apparecchio tech, ma nello stesso tempo in grado di occupare poco spazio.

Con il nuovo modello Air Cooler della Beko di riescono ad unire entrambe le esigenze.

Il condizionatore semplice da utilizzare, può essere spostato da una stanza all’altra senza alcuna fatica. Con un semplice gesto e grazie alle ruote pilotanti l’apparecchio ci seguirà in tutto l’appartamento.

Riuscire a ridurre l’inquinamento domestico e creare un ambiente sano e pulito quando in casa ci sono bambini o soggetti allergici è molto importante e con Air Cooler diventa possibile.

Il condizionatore con ionizzatore integrato genera ioni negativi in grado di ridurre la polvere nell’aria e ripristinare l’equilibrio elettrostatico dell’ambiente. Inoltre, il filtro di cotone biochimico, posto all’ingresso del serbatoio dell’acqua, permette di rimuovere ogni tipo d’impurità.

Perfetto in estate è in grado di ventilare e umidificare al tempo stesso. Facile da controllare con il telecomando e il display a Led, possiamo utilizzarlo anche la notte perché estremamente silenzioso, la pressione sonora non supera i 62 dBA alla massima velocità!