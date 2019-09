Premium Frost Wash il condizionatore che crea il giusto clima anche quando siete lontani da casa

Tornare a casa e trovare il clima giusto in ogni stagione è il desideio di tutti. I condizionatori smart Hitachi rispondono ad ogni nostra esigenza.

Premium Frost Wash, consente di impostare il funzionamento sulla modalità riscaldamento a una temperatura minima di mantenimento (10°C - 16°C).

L’innovativa tecnologia Frost Wash è pensata per chi è spesso fuori casa per viaggi di lavoro. Il condizionatore congela e lava via in automatico polvere, muffe e impurità garantendo igiene perfetta, fino a 99 giorni d'assenza.

Il condizionatore Premium Frost Wash, appartenente alla classe A+++, permette un controllo totale dei consumi, con la funzione info. Inoltre, il sensore di presenza, controlla se nell’ambiente ci sono delle persone o meno e in automatico decide di attivarsi o di installare la funzione ECO aumentano ulteriormente il risparmio energetico.

Premium Frost Wash è la soluzione ideale sia per rinfrescarsi dal caldo estivo sia nella stagione autunnale, quando i primi freddi non ci permettono di accendere i sistemi di riscaldamento centralizzati, ma vogliamo godere in pieno del calore casalingo.

Il display luminoso sul pannello frontale, consente di controllare i dati in qualsiasi momento, anche di notte. Disponibile in due versioni: bianco matt e silver si integra in ogni tipo di arredamento, da quello moderno a quello contemporaneo.