Arrivano le Felt, nuove Converse ‘in feltro’ create in collaborazione con JW Anderson

Chi non ha almeno un paio di Converse nella scarpiera? Chi non le ha mai avute almeno una volta nella vita? Le All Stars sono quelle sneakers intramontabili, perfette sotto ad un jeans, ad un leggings sportivo, ma anche ad una gonna.

Sportive, ma sempre fashion, mai scontate, mai passate. E tra le capacità degne di lode di Converse, c’è anche la continua volontà di rinnovarsi, di non fermarsi, di proteggere un marchio ormai storico, ma anche di guardare avanti per soprendere il cliente ad ogni collezione. Beh, possiamo dire che Converse è riuscita a sorprenderci anche in questa collezione Autunno/Inverno 2018-2019, proponendo la nuova collaborazione con JW Anderson.

Si chiamano Felt le nuove Converse, sono in feltro, hanno una texture a dir poco magica, morbida, bella. Nuance autunnali, ma anche molto vivaci (verde, rosa, arancio, khaki green, ma anche i classici grigio e nero). “All The Stories Are True” è il nome della nuova campagna con cui Converse ha scelto di presentare le sue Felt. “Tutte le storie sono vere” e ora anche le Converse in feltro lo sono.

Andranno a ruba, ne siamo certi, perché sono originali, molto cool, perfette per completare qualunque outfit durante i mesi freddi. Sono street, incontrano l’alta moda e diventano le scarpe che tutte vorranno avere (comprese vip e fashion blogger).