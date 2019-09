Coppetta mestruale: quanto costa e perché usarla

La coppetta mestruale è l'alternativa agli assorbenti e ai tamponi che oramai è entrata nelle scelte di molte donne durante il periodo del ciclo mestruale. Nonostante i dubbi siano molti intorno all'utilizzo della stessa, è certamente una sostituta valida che impatta poco sull'ambiente e sul portafoglio. Infatti, grazie al materiale spesso in lattice, e per i più ecologici anche vegano, permette di ridurre i rifiuti utilizzando la stessa per svariato tempo, dal momento che può essere sterlizzata direttamente in casa, evitando di moltiplicare il materiale degli assorbenti e tamponi in commercio, impossibile da riciclare.

Inoltre a detta di molte donne è comoda e pratica, una volta presa la mano, anche se a vederla sembra ingombrante e poco discreta. Anche il rischio di irritazione della cute, disagio spesso provocato dai materiali di alcuni assorbenti in commercio, si riduce notevolmente, dal momento che la coppetta è a contatto solo con il canale vaginale e non con la pelle all'esterno. La comodità è collaudata anche per sport e nuoto, permettendo a molte donne di evitare momenti imbarazzanti e sperimentare la naturalezza di di un corpo libero da impedimenti.

Cose da sapere:

Affinché non si provi fastidio nell'utilizzo della coppetta è necessario scegliere la misura giusta, accompagnata da molta pazienza per imparare ad utilizzarla. Nonostante la forma si adatti perfettamente al canale vaginale e il gambo agevoli la rimozione della stessa, è importante per i primi cicli accompagnare l'utilizzo con un salva slip esterno, per evitare che l'inesperienza dell'utilizzo causi cattive sorprese. E' sconsigliata per chi ha da poco sostenuto un parto o un'operazione.

La coppetta è pensata per tutti i tipi ci cervice, in modo da trovarsi a proprio agio e iniziare a risparmiare ogni mese, ma spesso è difficile orientarsi tra le diverse alternative in commercio. A tal proposito vi proponiamo diversi modelli acquistabili online, che potranno soddisfare le esigenze di tutte e provare questa nuova soluzione, che fidatevi vi darà molte soddisfazioni.

La migliore per user-experience: Coppetta MeLuna Sport

La casa di produzione tedesca è stata recensita come la migliore in commercio da Wirecutter, con parere di consumatrici e ginecologi. Economica e facile da usare, questa coppetta in pelle di alta qualità e autorizzato TPE dal punto di vista medico, contiene nella deliziosa sacchetta anche un materiale di istruzioni per avvantaggiare le meno esperte. Il materiale è rigido ed evita le fuoriuscite e le taglie svariate permettono di soddisfare le esigenze di tutte. La taglia piccola è sconsigliata per chi ha un ciclo medio-abbondante, a meno che non si voglia cambiare con una frequenza pari a quella dell'assorbente. Il gambo a forma di pallina, per rimuoverla, è pratico e sicuro, punto a favore per imparare a utilizzarla con dimistichezza. Infine il prezzo è vantaggioso, considerando l'utilizzo a lungo termine.

Clicca qui per ordinarla a 15,27 euro!

La vegana ed equosolidale: Coppetta Loovara

La cup di Loovara è al 100% in gomma naturale che a differenza del silicone è ecologica e rinnovabile, con tanto di processo produttivo vegano certificato. Il materiale di caucciù è adatto sia per perdite lievi che abbondanti e contiene fino al triplo dell'assorbimento dei normali tamponi. Camminare, nuotare e allenarsi senza pensieri sembra quasi un sogno a leggerlo. Inoltre rispetto al materiali dei tamponi in commercio, la cup di Loovara non altera la flora vaginale naturale poichè non rilascia le fibre caratteristiche del classico tampone. Dopo l'utilizzo è necessario lavarla bollendola in acqua o con uno sterilizzatore. La taglia consigliata per chi non ha mai affrontato un parto è la M, mentre per le già mamme è necessario scegliere la L. Consegnata in imballaggio eco-friendly in cartone, la coppetta Loovara è l'ideale per chi soffre di allergie ed è acquistabile a un prezzo ragionevole.

Clicca qui per averla a 19,95!

Per flussi leggeri e regolari: Athena Cup

La coppetta di Athena è pensata per chi ha un flusso leggero, sebbene nella Taglia 2 preveda un utilizzo anche post-natale con flussi più intensi. Athena è approvata dall'FDA (Agenzia Americana per gli Alimenti e i Medicinali), e il materiale ultra morbido utilizzato, è in silicone medicale, anche contro i cattivi odori. Inoltre, sebbene alla vista sembri piccola e ispiri poca fiducia nel contenimento, permette di essere indossata anche per 12 ore, per chi ha un flusso leggero. Grazie al manuale di istruzioni è facile da utilizzare fin da subito e, come da parere di molte consumatrici, è impossibile tornare indietro; dunque, non resta che acquistarla! Finchè menopausa non ci separi!

E' davvero conveniente a 16,80 euro! Scopri come acquistarla, clicca qui!

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!