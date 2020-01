Il copri stendibiancheria per avere il bucato sempre asciutto

Avere capi asciutti e puliti è importante quando si hanno bambini in casa o si hanno impegni di lavoro. In inverno con le giornate piovose e umide diventa tutto più difficile. Se non abbiamo spazio per l’asciugatrice elettrica, siamo costretti ad usare lo stendibiancheria da mettere in casa.

Anche in questo caso, però, il bucato non si asciuga velocemente e a lungo andare c’è il pericolo della formazione della muffa. Per scongiurare questa eventualità e avere il guardaroba pronto all’uso una soluzione è il copri stendibiancheria.

Il telo copre lo stendibiancheria dalle dimensione standard e con gli scoparti laterali aperti. Basta azionare la stufetta e in pochissimo tempo asciugerà la vostra biancheria pronta per essere indossata.

Facile da azionare, dovete semplicemente posizionare la stufetta alla temperatura che preferite e il bucato sarà asciutto poco tempo anche se fuori piove.

Una volta terminato l’utilizzo non dovete fare altro che piegare il copri stendibiancheria e conservarlo per il prossimo bucato.