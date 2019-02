Corsa sulla neve, divertente e gratificante

Siamo nel pieno dell'inverno e molti stanno progettando la settimana bianca. Non tutte le località italiane in inverno possono godere della neve, per questo molti la cercano facendo una bella vacanza rilassante con tutta la famiglia. Neve e inverno non vogliono dire solo sci o snowboard, ma c'è la possibilità di dedicarsi a tanti altri sport.

Tra le ultime tendenze di questo inverno c'è il winter running, ovvero correre sulla nave per vivere un'esperienza divertente e fuori dal comune. Per i runner che non riescono a stare fermi o per chi vuole vivere la corsa in maniera differente, vediamo i vantaggi e qualche consiglio per sfruttare al meglio l'ultima tendenza invernale.

Vantaggi

La corsa è tra gli sport più praticati in Italia, perchè ha diversi benefici sia sul fisico che sulla mente. Oltre a regalarti una forma fisica perfetta, permette di alleviare lo stress e ci fa sentire più liberi. Se puntiamo ad avere una silhouette invidiabile in vista dell'estate, allora non possiamo fare a meno di provare questa attività. Il cambio di pendenza e l'instabilità della neve, permettono a gambe e glutei di lavorare più intensamente.

Per evitare di cadere è fondamentale posizionare correttamente la parte superiore del corpo, che a sua volta sarà sottoposta a diverse sollecitazioni. Il segreto è assumere la postura corretta. Basta tenere il busto in avanti e le braccia a 90° e potrete correre in totale libertà senza il rischio di scivolare e farvi male.

Una volta preso il controllo del vostro corpo, non vi resta che iniziare il vostro allenamento e in un'ora potrete consumare fino a 500 calorie su terreni pianeggianti. Per i più esperti pronti ad alternare fasi intense e veloci a quelle più blande fino alla camminata sostenuta, il consumo di energie arriva fino a 700 calorie.

Allenarsi in sicurezza

Anche se si è runner esperti, la sicurezza non è mai abbastanza. In questo caso è importante allenarsi in gruppo o con una guida esperta in grado di scegliere il percorso più adatto alla forma fisica. Inoltre prima di iniziare l'allenamento è importante scaldarsi con una bella camminata a passo sostenuto o con la corsa sul posto.

Oltre a queste precauzioni anche l'abbigliamento non deve essere sottovalutato. Bisogna scegliere accessori comodi in grado di proteggerci dal freddo. Giacche e pantaloni devono essere progettati per affrontare le basse temperature. Per avere una protezione in più non possiamo fare a meno di guanti e cappello.

Per evitare di scivolare sul ghiaccio le classiche scarpe da corsa non sono indicate, meglio scegliere quelle da trail running, alte fino alla caviglia con un battistrada scolpito per avere la massima aderenza sui terreni ghiacciati sono perfette per allenarci in totale sicurezza.

Una volta prese tutte queste precauzioni non ci resta che correre sui terreni innevati per vivere un'esperienza unica in cui il divertimento è assicurato!