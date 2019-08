I cortili del cuore di Ai Yazawa ritorna in edizione deluxe

Ai Yazawa autrice di Paradise Kiss e Nana ritorna con I cortili del cuore, l'opera che le ha permesso di essere conosciuta al grande pubblico, contraddistinta da uno stile inimitabile e da personaggi che sfoggiano look originalissimi e curati nei minimi dettagli.

Pubblicata per la prima volta in Giappone dal 1995 al 1997, oltre a lanciare a livello internazionale Ai Yazawa, ne è stata tratta la celebre serie animata Curiosando nei cortili del cuore. La ristampa de I cortili del cuore in edizione Deluxe, raccoglie in quattro volumi gli otto numeri originali.

I cortili del cuore è la storia di Mikako e Tsutomu, due ragazzi che si conoscono fin da piccoli perchè vicini di casa, diventati amici con il tempo. I due hanno grandi sogni per il futuro: lei vuole diventare stilista e aprire una catena di negozi di abbigliamento con il suo marchio Happy Berry. Lui, invece, sogna di diventare un affermato fotografo.

Riusciranno a realizzare i loro desideri? Resteranno solo amici o fra loro nascerà qualcosa di più? Per conoscere le avventure di Mikako e Tsutomu non resta che acquistare la serie completa.