Trend costumi 2018: le costine

Ogni anno c’è un nuovo trend che riguarda i costumi, bikini e non, indossati dalle donne sulle spiagge di tutto il mondo. Negli ultimi anni abbiamo visto andare di moda i costumi a fascia, quelli interi e dallo scorso anno anche i costumi con la vita super alta. Ma qual è la tendenza per i costumi 2018?

In assoluto via libera ai costumi con le costine! Sono tantissimi i brand che li hanno realizzati! Si tratta di costumi dal taglio piuttosto semplice, rigorosamente a tinta unita e con il tessuto a costine. Se volete essere chic e davvero alla moda scegliete il vostro costume per l’estate 2018 a costine ed in una tonalità nude o terracotta.