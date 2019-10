Halloween i costumi più divertenti da far indossare ai vostri animali domestici

Halloween è la festa che permette di dare libero sfogo alla fantasia attraverso decorazioni che coinvolgono l’interno e l’esterno della casa. I protagonisti assoluti di questa serata sono i ragazzi che possono travestirsi e fare dolcetto o scherzetto.

Oltre ai più piccoli Halloween permette di organizzare feste, cene o viaggi in cui anche gli adulti possono mascherarsi con costumi coordinati o ironici. Se volete coinvolgere tutta la famiglia impossibile dimenticare i vostri amici a quattro zampe.

Vediamo i migliori costumi da far indossare al cane e al gatto durante la notte più spaventosa dell’anno.

Gli appassionati di Star Wars che hanno seguito con trepidazione tutta la saga, durante la notte di Halloween possono ispirarsi ad uno dei personaggi del film. Se il vostro personaggio preferito è Luke Skywalker, non potete fare a meno di far indossare al vostro amico a quattro zampe il costume di Yoda. Il più saggio dei cavalieri che ha passato la sua vita ad addestrare il giovane guerriero è una scelta divertente per affrontare con ironia la notte più spaventosa dell’anno. Il travestimento formato da un simpatico vestitino che si ispira agli abiti di Yoda è completato da un cappuccio con le orecchie. Il materiale realizzato in tessuto morbido e caldo è sicuro per i cuccioli e li mantiene al caldo anche durante le serate più fredde. Ideale sia per i cani di piccola che media taglia il vostro cane vi accompagnerà nella notte di Halloween.

Halloween è la notte in cui tornano tra noi zombi, ma soprattutto fantasmi. Con questo costume da acchiappafantasmi il vostro cane o gatto sarà pronto a darvi una mano e a rincorrere le entità soprannaturali. Il costume perfetto per i cani di media e piccola taglia, può essere adattato facilmente anche ai gatti. Il modello è composto da un simpatica giacca che si infila facilmente ed è completata da uno zaino gonfiabile che ricorda il dispositivo per intrappolare i fantasmi usati dai ghostbusters ufficiali. Lo zainetto, oltre ad essere curato nei minimi dettagli, è estremamente leggero così da non dare fastidio al vostro amico a quattro zampe.

Un altro simbolo must have di Halloween è lo scheletro, per questo non può mancare tra le scelte dei costumi per il vostro cane. Il modello simpatico e divertente lascerà tutti a bocca aperta. Pensato per la notte più spaventosa dell'anno, il travestimento consente di muoversi facilmente anche al buio, grazie al materiale che brilla nell'oscurità. Il vestito ha il velcro nella parte inferiore per fissarlo al cucciolo e fori per le quattro gambe, inoltre, il cappuccio ha due fori per le orecchie. Facile da far indossare, il materiale in poliestere, mantiene il cane sicuro e protetto.

Come affrontare Halloween senza avere al proprio fianco una simpatica streghetta. Se in famiglia nessuno ama questo tipo di travestimento, allora è il momento di farlo indossare al vostro amico a quattro zampe. Il modello total black con dettagli in viola, è disponibile per animali di piccola taglia o media come Chihnuahua, Barboncino, Yourkshire, Terrier, Bichon Frise, Cocker Spaniel senza dimenticare i simpatici felini. Realizzato in materiale di alta qualità è traspirante e dona il massimo del comfort. Il mesh di poliestere e cotone è caldo e morbido e può essere facilmente lavato in lavatrice per averlo sempre pulito.

I gatti neri sono i compagni ideali delle streghe e quindi diventano i vostri compagni di dolcetto e scherzetto preferiti durante la notte di Halloween. Per chi vuole dare un tocco in più allo stile del proprio gatto nero, un'idea è quella di fargli indossare delle simpatiche ali, poi se sono anche da pipistrello il travestimento è perfetto. Le ali realizzate in pannolenci, sono formate da un doppio strato, cucito ai lati. Sicure e pratiche da indossare hanno una doppia cinta con chiusura a velcro adattabile in base alla corporatura del gatto.

Come decorazione, protagonista di deliziosi dolci o ricette, la zucca è un must have nella notte di Halloween. Se i costumi per adulti e ragazzi non mancano, impossibile rinunciare ad un travestimento a forma di zucca anche per i vostri cani o mici. Il modello formato da una giacchina total orange, ha le aperture per le zampe e un divertente cappuccio. Il costume curato nei minimi dettagli è completato dal volto sorridente della zucca, applicato sulla schiena. Il travestimento è perfetto per i gatti ma anche per i cani di piccola taglia come Chihuahua, Barboncino, Barboncino, Pomerania, Yorkshire Terrier, Bichon, Cocker Spaniel.

