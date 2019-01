Costumi di coppia per Carnevale: 5 idee da copiare

Il Carnevale è una festa divertente da vivere anche con il partner, scegliendo costumi di Carnevale da uomo e da donna divertenti e originali, oppure optando per un costume di coppia, ispirato ai film, alla fantasia o, semplicemente, un travestimento comico, buffo, sorprendente. Sul web la scelta non manca e si può passare dai vestiti di Carnevale di coppia classici a quelli davvero 'spassosi'.

Eccone 5 costumi di Carnevale di coppia con cui, secondo noi, lascerete tutti a bocca aperta:

1. Costume a tema 'colazione'

Lei vestita da uovo al tegamino, lui da bacon ed ecco che l'american breakfast è servita. E' questa, senz'altro, una delle idee di coppia per Carnevale più divertenti reperite in Rete. Il 'Bacon' è una comoda tunica con scollo a v senza maniche, l''Uovo' è un costume tondo che si infila facilmente e comprende anche il copricapo. Entrambi gli abiti sono realizzati con un materiale molto leggero che non tiene caldo e non fa sudare.

2. Pane e marmellata e pane e burro d'arachidi

Qualcuno vedendovi potrebbe addentarvi. Sappiatelo! Se vi piace giocare molto in coppia e con il partner non vi prendete mai troppo sul serio, su Amazon potrete acquistare il Costume di Carnevale di coppia da 'pane e marmellata' è 'pane e burro d'arachidi'. Una tunica per lei e una per lui, entrambe a forma di fetta di pancarrè. Un'idea molto originale.

3. Costume di Carnevale da suora e prete

Un costume di Carnevale di coppia che funziona sempre è quello da 'suora' e 'prete'. Tunica nera lunga, con fascia viola e croce color oro per lui; una veste lunga nera con collare bianco, scaldacollo nero, copricapo e croce in plastica coloro oro per lei. Un grande classico risfruttabile anche ad Halloween (con l'aggiunta di un cerone e un po' di sangue).

4. Costume anni '20 per lui e per lei

Un costume di Carnevale di coppia che riporterà entrambi agli anni '20. Lei con un tubino di frange da Charleston e piuma in testa, lui con completo gessato, cappello di feltro tipico del gangster americano. Un travestimento retrò sempre di grande effetto.

5. Vestito di coppia da 'Hippies'

Un travestimento di coppia super variopinto e brillante è quello da 'Hippies'. Un travestimento così composto: per lui pantalone e casacca color arcobaleno e per lei vestitino modello da pattinatrice, anche questo dalla fantasia arcobaleno. Basterà aggiungere una simpatica parrucca colorata per essere i più spumeggianti e vivaci della festa di Carnevale.

