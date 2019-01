Costumi di Carnevale donna, tante idee divertenti

Dopo aver dedicato una parentesi ai costumi di Carnevale da uomo, è tempo di pensare all'universo femminile. Sì, perché anche per le femminucce non mancano tante idee divertenti e originali per travestimenti di Carnevale. Dai grandi classici e dagli abiti principeschi, si passa ai costumi più simpatici e creativi. E sul web c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo selezionato per voi 5 costumi di carnevale donna da tutti i prezzi e per tutti i gusti:

1. Costume da farfalla

Iniziamo con delle ali variopinte molto belle, da indossare con un lupetto e un leggings nero, o con un tubino total black, così da diventare delle bellissime farfalle. Si tratta di ali taglia unica, alte 168 centimetri e larghe135, disponibili in moltissimi colori ad un prezzo molto contenuto. Una buona idea se si vuole fare una bella figura a Carnevale, con un travestimento originale ma facile da realizzare e anche economico.

2. Costume da principessa

Per tornare un po' bambine, sentendosi principesse per una notte, su Amazon abbiamo trovato un interessante vestito di Carnevale da Principessa. Azzurro cielo, con merletti bianchi, collarino e fascia per i capelli. La particolarità di questo costume sta nella gonna che può essere corta (a metà coscia) o lunga fino ai piedi a seconda dei propri gusti.

3. Costume femminile da 'Cappellaio matto'

Un costume ben fatto da 'Cappellaio Matto', firmato Emma's Wardrobe e composto da vestito senza maniche, giacca, cappello e papillon. Un travestimento elaborato, tutt'altro che scontato, disponibile in varie taglie.

4. Costume da elfo dei boschi

Un costume elaborato, medievale, fiabesco è quello da Elfo dei boschi. Una tunica turchese, con dettagli dorati, lunga fino ai piedi e con cappuccio. Indossandolo non avrete bisogno di aggiungere altro e sarete davvero eleganti e affascinanti.

5. Costume da Harley Quinn

Amanti dei Dc Comics, di Batman, a Carnevale potrete travestirvi anche da Harley Quinn, la cattiva fidanzata di Joker. Su Amazon troverete un costume completo, composto da giacca con maglietta incorporata, pantaloncini, cintura e collant. Un abito attento ai particolari che, con cerone in viso, trucco ad hoc, codini laterali (magari tinti di blu e di rosa) vi trasformeranno proprio in lei: Harley Quinn.

