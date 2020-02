Costumi di Carnevale economici: idee per adulti a meno di 20 euro

I tuoi amici già ti hanno contattato per dirti che hanno intenzione di organizzare una incredibile festa di Carnevale (con tanto di sfilata finale) e, così, non hai scampo: devi trovare al più presto un costume di Carnevale che ti permetta di fare una bella figura.

Piccolo problema: non hai alcuna intenzione di spendere una fortuna per un vestito che metterai quest'anno e poi, forse, mai più. Niente paura: per fortuna, online, è possibile trovare maschere e travestimenti a prezzi davvero ottimi.

Abbiamo selezionato 5 costumi di Carnevale da adulti a meno di 20 euro. Quale ti piace di più?

Simpatico, tutt'altro che scontato, un po' imbarazzante, ma a Carnevale tutto è concesso. Stiamo parlando del costume di Carnevale da banana in vendita su Amazon. Taglia unica, tutto un pezzo, da infilare su un pantalone e una maglia nera per essere davvero originali senza spendere troppo.

Semplice ma d'effetto; composto da tunica marrone e corda da legare in vita, il costume da frate funziona sempre. Su Amazon lo trovi ad un ottimo prezzo e dovrai aggiungere un paio di sandali e un rosario per calarti perfettamente nella parte.

Simpatico, originale, un costume che farà sbellicare tutti dalle risate è quello da scimmia. Una tuta intera di pelo marrone scuro con tanto di coda e unghie alle zampe. Taglia unica. Non include la banana.

Simpatico, ironico, perfetto per chi non ama prendersi mai sul serio, è il travestimento da mosca. Una tunica a forma di mosca, ovviamente nera, con tanto di zampette, cappuccio e ali trasparenti. Non inclusa la calzamaglia (che si può facilmente acquistare separatamente). Venduto in taglia L si adatta a tutti i fisici.

Se alla festa di Carnevale punti a trovare la tua principessa, il costume che fa al tuo caso è quello da Cavaliere medievale. Maglia argentata, casacca bianca con stemma e cintura nera in vita. Basterà aggiungere una spada, un paio di pantaloni e uno stivale nero per essere perfetti a Carnevale.