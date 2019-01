Costumi di Carnevale uomo: i più originali

Carnevale è alle porte. State già pensando al travestimento da sfoggiare il Giovedì e il Martedì grasso? Online esistono delle idee di costumi di Carnevale per adulti davvero originali capaci di strappare una risata anche agli amici più seriosi. Ne abbiamo selezionati 5 che, a parer nostro, sono i più belli, per originalità, simpatia, fattura. Eccoli:

1. Costume da cowboy (con cavallo gonfiabile)

Non il classico travestimento da cowboy, ma un costume di Carnevale per adulti stravagante e simpaticissimo. Il busto resta fuori e basta indossare una t-shir bianca per essere a posto. Le gambe, invece vanno infilate in dei pantaloni gonfiabili che comprendono anche sella e cavallo. In testa il tradizionale cappello da cow boy e sarete pronti per la vostra festa di Carnevale.

Scopri di più su Amazon a 30,41 euro

2. Costume da ragazzo che beve birra sulle spalle di un 'Bavarese'

Un costume di Carnevale per adulti a dir poco sorprendente.Si tratta del travestimento da ragazzo che beve birra sulle spalle di un Bavarese. Nella scatola non sono compresi cappello, t-shirt e boccale di birra. Facile da infilare, di stoffa e non gonfiabile come nel primo costume che vi abbiamo suggerito, è anche questa una delle proposte più stravaganti per adulti trovate in Rete.

Scopri di più su Amazon a 51,99 euro

3. Costume da frate

Un grande classico intramontabile è il costume di Carnevale da frate. L'abito è fornito in taglia L, in modo da potersi adattare a tutti i fisici ed è composto da tunica marrone con cappuccio e cintura (calotta, sandali, accessori sono acquistabili separatamente)

Scopri di più su Amazon a 19,99 euro

4. Costume da lottatore di sumo

Che ne dite di un simpatico costume di Carnevale da lottatore di sumo? Su Amazon è possibile acquistarlo. Si tratta di un costume gonfiabile che va a batterie (non comprese), che avvolge tutto il corpo rendendolo mastodontico come quello tipico dei lottatori di questa specialità. Si gonfia in un minuto e, una volta sgonfiato si piega comodamente.

Scopri di più su Amazon a 21,98 euro

5. Vestito da principe ranocchio

Il prezzo non è proprio economico, ma la ragione è evidente. Questo travestimento, ben fatto, da principe ranocchio è uno dei più originali per sorprendere amici e parenti a Carnevale. Un tutone verde comodo da infilare, con tanto di corona. Molto bello.

Scopri di più su Amazon a 42,90 euro