I 5 travestimenti più spaventosi per ragazzi e bambini

La notte di Halloween si avvicina sempre di più, se non vedete l’ora di decorare casa, organizzare una cena o rendere l’esterno degno di un film horror e vi siete documentati sulle origini con libri e guide, non potete farvi sfuggire l’occasione di indossare un travestimento spaventoso.

Le alternative sono tante si va dai costumi divertenti a quelli per tutta la famiglia, ma se volete realizzare un dolcetto scherzetto a regola d’arte, dovete scegliere il costume che fa per voi.

Se per gli adulti e i bambini la scelta è ampia, lo stesso vale per i ragazzi. Zombi, scheletri e streghette non mancano nella notte più spaventosa dell’anno. Vediamo i migliori costumi che i ragazzi e le ragazze non possono farsi sfuggire.

Il giorno dei morti o Dia de Los Muertos in spagnolo, ha origini nella cultura messicana ed è una celebrazione che cade in concomitanza con Halloween. Per essere in pieno stile "festa dei morti", il costume della Cavalera Catrina, la Signora della Morte, è immancabile. L'abito, che richiama i tipici vestiti francesi del primo ‘900 è arricchito da particolari che ricordano la cultura messicana. Il bustino in nero e rosso è completato da volant in tulle sulla scollatura, mentre la gonna a balze oltre ad avere nastri e pizzi colorati, è resa unica da una stoffa a stampa con teschi e simboli del giorno più spaventoso dell’anno. Per essere una vera Signora della Morte non vi resta che indossare il velo nero decorato da eleganti rose rosse.

Uno dei simboli di Halloween è senza dubbio lo scheletro, protagonista indiscusso delle decorazioni. Perché allora non farlo diventare un simpatico costume? Per dare un tocco in più ed essere super originali, potete optare per il modello colorato. Il classico bianco viene sostituito da ossa multicolor che di sicuro non vi faranno passare inosservati. Il travestimento formato da una tuta intera a fondo nero, è reso unico dal disegno a contrasto in colori fluorescenti. Completato da cappuccio e guanti, non dovete far altro che truccare il viso e siete pronti per realizzare il vostro tour di dolcetto scherzetto.

Perfetto per le ragazze, questo costume da zombi non può mancare durante la sera di Halloween. La classica divisa da college diventa il travestimento ideale per non passare inosservati durante un party a tema. Il costume formato da due pezzi ha l’immancabile gonna scozzese e la giacca grigia sfilacciata. Per completare il travestimento non poteva mancare la cravatta che richiama i colori della gonna e la camicia bianca, resa spaventosa da macchie di sangue. Non dovete fare altro che indossare collant bianchi sporchi di sangue e sarete una perfetta scolara zombie.

Gli zombie sono immancabili durante la notte di Halloween. Se avete voglia di realizzare un costume di coppia con vostra sorella o con una vostra amica, allora il costume da scolaro in versione maschile è irrinunciabile. Anche questo basato sui toni del grigio, rosso e nero, è la tipica divisa dei college inglesi, ma adattata alla notte più spaventosa dell’anno. I pantaloni grigi e la giacca sono strappati e sfilacciati, in perfetto stile zombi. La candida camicia bianca, invece, è macchiata dal sangue finto, per un look terrificante ideale per andare in cerca di dolcetto o scherzetto.

Tra i must have di Halloween oltre a zombi e scheletri, non può mancare la morte. Spaventosa e temuta da tutti è il simbolo per eccellenza del 31 ottobre. Allora perché non travestirsi dalla grande Mietitrice? Il modello unisex è perfetto sia per le ragazze che per i ragazzi. Formata da una lunga tunica nera rigorosamente completata dal cappuccio, il travestimento lascerà senza parole gli invitati alla festa. Curato nei minimi dettagli non può fare a meno dei guanti con il disegno dello scheletro e di una maschera con un inquietante teschio. Per entrare davvero nella parte, non dimenticate di portare con voi la falce.

