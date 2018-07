Arena si dà al cinema e presenta i costumi dei Supereroi

Arena storico marchio sportivo lancia la Fall Winter 2018 in accordo con la Warner Bros. La limited edition si ispira ai supereroi dell'universo DC Comics. I fan di Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn potranno allenarsi con i costumi Powerskin ST 2.0 e scegliere il loro personaggio preferito.

Il costume da competizione approvato dall'organo direttivo del nuoto, è studiato per essere usato sia in allenamento che durante le competizioni. I tessuti tecnologici e la fodera interna garantiscono resistenza e libertà di movimento. Grazie alla superficie idrodinamica e alla compressione muscolare, il Powerskin ST 2.0 assicura performance ad alto livello sia per lui che per lei.

Il modello non è destinato solo oltre alle competizioni degli adulti, ma anche a quelle dei più piccoli. Infatti, sono disponibili anche nella versione junior. I ragazzi saranno accompagnati e supportati durante loro prime competizioni dall'aiuto del loro eroe preferito.

La limited edition oltre ai costumi professionali è arricchita e integrata da accessori e da tutto l'equipaggiamento necessario per affrontare al meglio le gare. La collezione va dalle cuffie agli accappatoi, fino ad arrivare alle slide a tema.

Non vedete l'ora di acquistare la collezione Arena limited edition per Warner Bros? I costumi e gli accessori saranno disponibile nei migliori negozi sportivi e online su www.arenawateristinct.com a partire da settembre 2018. Non resta che attendere e scegliere il modello di cui non potrete fare a meno.