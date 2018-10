I più divertenti e strani gadget hi-tech su Amazon

Su Amazon è, ormai, possibile trovare ogni genere di prodotti, dagli alimentari ai mobili per la nostra casa. Non manca, ovviamente, l’hi-tech con migliaia di gadget per tutte le esigenze, da enormi TV a smartphone super resistenti. All’interno di questa categoria troviamo, inoltre, prodotti davvero curiosi e dalle particolari caratteristiche come le luci a Led per il water o un massaggiatore per testa e occhi, davvero fuori dal comune.



1. Ciambella scaldatazza USB

La nostra rassegna inizia con un particolare scaldatazza-sottobicchiere a forma di ciambella, alimentato da una porta USB. Un prodotto da collegare al PC, per tenere al caldo ad esempio thè o caffè. Prodotto dotato di un cavo lungo un metro, con dimensioni pari a 9.5 x 7.4 x 9.4 cm .

2. Piantina lampada da scrivania

Su Amazon è anche possibile trovare una curiosa lampada a Led da scrivania che ricorda una piccola piantina in un vaso. Un modello regolabile, alimentato da una batteria ricaricabile tramite la porta USB del PC.

3. Luce a Led per il water

Sul noto sito di shopping online è anche disponibile un curioso sistema di illuminazione per l’interno del water. Un prodotto con 8 diversi colori, facile da installare ed in grado di attivarsi automaticamente quando ti avvicini al water.

4. Massaggiatore Testa/Occhi

Breo iDream1260 utilizza l’aria compressa, le vibrazioni e la tecnologia a compressione riscaldante per massaggiare la testa e le orbite oculari. Un gadget utile, secondo il produttore, per rilassare la mente e gli occhi, con la possibilità anche di ascoltare della musica durante il massaggio.

5. Altoparlante portatile Bluetooth danzante

La nostra rassegna si conclude con un divertente cane danzante che nasconde al suo interno un piccolo altoparlante Bluetooth; uno speaker da collegare a Pc, smartphone e tablet, in grado di riprodurre la nostra musica preferita.

