Curiscope - Virtual-Tee, la maglietta didattica pensata per far sognare grandi e piccini

La Curiscope è una startup fondata nel 2017 da Ed Barton e Ben Kidd, due ragazzi di meno di 30 anni che, grazie ad Amazon Launchpad, il programma che aiuta le startup a lanciare prodotti innovativi sul mercato, hanno iniziato a vendere i loro articoli on line. La loro mission? Rendere la scienza più accessibile e divertente grazie alle tecnologie di realtà aumentata: "Abbiamo la convinzione che la Realtà Aumentata può trasformare il modo in cui apprendiamo, rendendo possibile ciò che prima era impossibile. Vogliamo creare un futuro in cui l'unico limite sia l'immaginazione dei bambini".

E proprio la Curiscope propone questa maglietta tutt’altro che convenzionale; se, a prima vista può sembrare una t-shirt qualunque, la Virtual-Tee in realtà è una maglietta “didattica”, che permette a bambini e adulti di osservare ed esplorare l’anatomia del corpo umano in modo divertente e con vari gradi di interattività.

La Virtual-Tee di Curiscope, infatti, sfrutta la nuova tecnologia della realtà aumentata che, attraverso dei codici QR posizionati strategicamente sulla parte frontale della maglietta e un’app dedicata che interagisce tramite la fotocamera dello smartphone (o di un tablet), permette di osservare da vicino l’anatomia del corpo umano. Basterà puntare il telefono sulla maglietta e, tramite l'app, potrai isolare gli organi interni, immergerti nel flusso sanguigno, nell'intestino tenue e nei polmoni utilizzando la modalità 360 VR.

Uno speciale visore a raggi X quindi, che, oltretutto, tramite dei punti di accesso posizionati dall’app sul corpo, spiega anche il funzionamento degli organi vitali, attraverso la voce di un esperto di anatomia che farà da narratore in questo affascinante viaggio. Inoltre, grazie alla funzione di cardiofrequenzimetro, l'applicazione misura la frequenza cardiaca e consentendoti di visualizzarla in diretta in realtà aumentata!

Perfetta per i bambini dai 6 anni in su, ma anche per gli adulti che amano stupirsi, questa maglietta può essere anche utilizzata dagli insegnanti a scopo didattico, per un effetto wow garantito! Utile e istruttiva quindi, oltre che divertente, è facile da usare e si può utilizzare anche in modalità selfie e trasmettere in streaming sulla TV o con un proiettore, anche tramite Chromecast o Airplay. Inoltre, l'app Curiscope è compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e Android.

