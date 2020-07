Cuscino cervicale, la soluzione per dire addio ai dolori e dormire sonni sereni

La cervicalgia, o cervicale, è un disturbo molto comune che si manifesta con dolore localizzato all'altezza delle vertebre cervicali, nella parte superiore della schiena e in quella posteriore del collo, causato prevalentemente da un'eccessiva sedentarietà e dall'adozione di una postura sbagliata, sia durante il giorno che mentre si dorme.

Per chi soffre di dolori alla cervicale, dunque, diventa fondamentale l'acquisto di un cuscino specificatamente concepito per lenire questi dolori e garantire una corretta posizione durante il sonno, così da ripristinare una condizione di benessere generale.

Il cuscino in memory foam di Power of Nature è il più acquistato e apprezzato dagli utenti Amazon, soprattutto per la qualità dei materiali e per la sua efficacia nel contrastare i dolori cervicali, regalando notti serene e un sonno profondo.

Questo cuscino è realizzato in memory foam traspirante ad alta densità, una schiuma poliuretanica viscoelastica a lenta memoria, termosensibile ed automodellante, che conformandosi perfettamente al corpo e mantenendo inalterata la propria consistenza offre un comfort impareggiabile ed aiuta a mantenere una postura corretta durante tutta la notte. Inoltre, questo cuscino riesce ad assorbire in maniera uniforme la pressione esercitata dalla testa, donando una sensazione di rilassamento su tutta la zona colpita dal dolore ed innescando diversi benefici anche a livello della circolazione sanguigna.

I principali benefici che derivano dall'utilizzo del cuscino cervicale sono:

sostegno corretto della colonna vertebrale e del collo ;

; posizione naturale durante il sonno;

riduzione di stress e tensioni muscolari e cervicali ;

; riposo più salutare e rigenerante;

miglioramento della circolazione sanguigna grazie alla riduzione dei punti di pressione.

Dotato di una morbida fodera di protezione elasticizzata in tessuto jersey (100% poliestere), con cerniera, rimovibile e lavabile, il cuscino cervicale di Power of Nature è leggermente più piccolo di un cuscino standard (larghezza 57 x profondità 35 cm, onde laterali 11 e 9 cm) e risulta abbastanza rigido, così da poter mantenere testa e collo nella posizione corretta, lasciando comunque una piacevole sensazione di morbidezza. Inoltre, la qualità dei tessuti è ottima e le rifiniture sono molto curate.

