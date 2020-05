Stop a mal di schiena e dolori lombari grazie al cuscino per le ginocchia

La qualità del sonno non incide soltanto sulla nostra mente, ma anche sul nostro corpo: infatti, assumere una posizione scorretta durante la notte può avere, nel lungo periodo, ripercussioni sulla nostra salute fisica. E se è vero che dormire su un fianco è una delle posizioni più comuni e comode che si assumono durante la notte, è anche vero che questa posizione può inasprire i dolori lombari, portando ad una pressione del nervo sciatico e ad uno scorretto allineamento della schiena.

Tuttavia, risolvere questa problematica è più facile di quanto possa sembrare: infatti, posizionare un cuscino tra le ginocchia permette di tenere allineata la colonna vertebrale ed evitare di sovraccaricare la parte bassa della schiena.

Il cuscino per ginocchia marcato Noffa è uno dei più acquistati dagli utenti di Amazon.it per la qualità dei materiali, l'efficacia del suo utilizzo e, non da meno, il prezzo accessibile.

Questo cuscino ortopedico, infatti è realizzato in memory foam viscoelastico ed ultra morbido, offrendo un comfort duraturo, ed ha un design ergonomico che mantiene le gambe, le anche e la colonna vertebrale in allineamento durante il sonno, migliora la circolazione ed aiuta ad alleviare il mal di schiena e i dolori da sciatica, lombalgia, problemi posturali. Ideale anche durante la gravidanza, allineando correttamente la colonna vertebrale e migliorando la circolazione, questo cuscino per le ginocchia offre un rapido sollievo dal dolore.

Privo di cuciture e cerniere, questo cuscino ha una superficie liscia ideale per non lasciare segni o provocare fastidi durante il sonno, ed è dotato di una fodera trapuntata, soffice, confortevole, removibile e lavabile in lavatrice. Inoltre, può essere comodamente usato anche in mezzo alle caviglie o per sollevare i piedi e le gambe.

Adatto a persone di peso inferiore a 80 kg, il cuscino per ginocchia di Noffa è privo di sostanze nocive e certificato (EURO Oeko-Tex e USA Certipu-us), ha un'ottima fattura, è realizzato con materiali di altissima qualità ed è coperto da garanzia soddisfatti o rimborsati: super approvato!

