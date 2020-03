Cuscino da lettura, per leggere comodamente i libri preferiti

I libri permettono di evadere dalla realtà e di dedicare del tempo a noi stessi. Sul divano, in poltrona o in giardino a volte trascorriamo intere ore immersi in un libro giallo o in avventure romantiche.

Anche se è difficile staccare gli occhi dal nostro fumetto preferito o allontanarsi da un mondo magico, a lungo andare la schiena ne risente. Per avere la postura corretta e non soffrire di dolori, gli appassionati di libri non possono rinunciare al cuscino da lettura.

Più morbido e più grande di un normale cuscino, il modello funge da schienale per chi ama leggere a letto o sul divano.

Ampio e avvolgente sostiene l'intero busto e il collo. Realizzato in schiuma memory foam, grazie alla cerniera sul fondo è possibile aggiungerla o rimuoverla in base alle necessità.

Il cuscino per il collo è fissato da una corda elastica, può essere sistemato in base all’altezza o staccarlo se volete un supporto in più nella zona lombare.

Dotato di una tasca posteriore e laterale potete conservare al suo interno lo smartphone o il volume che state leggendo.

Disponibile in diversi colori, non solo potete cambiare in base ai vostri gusti, ma lavare facilmente la fodera removibile, per avere un supporto sempre pulito.

Non dovete fare altro che scegliere il colore del cuscino da lettura che amate di più, leggere tutti i vostri libri o giocare al videogioco che vi appassiona senza alcun dolore.

