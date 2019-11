Cuscino di noccioli di ciliegia: che cos'è e a cosa serve

Sta arrivando l'inverno, e con esso anche il grande freddo, e il cuscino di noccioli di ciliegia è l'ideale per riscaldarsi nelle lunghe giornate di pioggia e gelo, come anche per dare sollievo alla cervicale o alle articolazioni dolenti grazie alla terapia del calore. Una coccola da concedersi in qualsiasi momento, dai tantissimi benefici e facile da usare: ecco tutto quello che c'è da sapere sul cuscino di noccioli di ciliegia!

Il cuscino con i noccioli di ciliegia è, per l'appunto, un vero e proprio cuscino riempito con noccioli di ciliegia, che, dopo essere stato scaldato, viene appoggiato sulla parte del corpo dolorante; il calore emesso dal cuscino penetra così nei tessuti corporei, infondendo benessere, favorendo il rilassamento muscolare e alleviando i dolori di muscoli e articolazioni.

Il cuscino di noccioli di ciliegia può però essere utilizzato anche freddo, tenendolo in freezer per qualche ora: i noccioli di ciliegia, infatti, hanno la capacità di accumulare sia caldo che freddo (a seconda del bisogno) e rilasciarlo lentamente nel corso delle ore. Questa capacità è data dalla presenza, all'interno del nocciolo stesso, di una vera e propria camera d’aria naturale, che rende il legno esterno dei noccioli un conduttore termico perfetto; inoltre, il caldo (o il freddo) rilasciati sono completamente privi di umidità.

Oltre all’indubbio vantaggio termico, questi cuscini sono perfetti per combattere i dolori di diversa natura soprattutto perché, essendo composti da centinaia di piccoli noccioli, si adattano perfettamente alla linea del corpo, avvolgendo completamente le parti interessate e provocando immediato sollievo.

I cuscini con noccioli di ciliegia vengono utilizzati caldi soprattutto in caso di:

tensioni muscolari

dolori addominali

difficoltà digestive e/o gonfiore addominale

cefalee

torcicollo

dolori mestruali

mal di schiena

dolori articolari.

Sono utilizzati freddi in caso di traumi, slogature o cadute, per alleviare la febbre, le punture d’insetto e le insolazioni. Insomma, un vero toccasana.

Il cuscino di noccioli di ciliege più acquistato su Amazon è quello di Asigo: prodotto in Germania, è realizzato in 100% cotone naturale, adatto ai bambini, duraturo nel tempo, versatile e pratico da usare.

Per utilizzarlo caldo, basterà scaldarlo nel forno a microonde per circa 2-3 minuti a 400 watt o nel forno tradizionale a 130° per circa 5-6 minuti; se non disponi di nessuno dei due, puoi comunque scaldarlo su un termosifone, lasciandolo qualche minuto in più. Se, invece, hai bisogno di una ‘borsa del ghiaccio’, puoi raffreddare il cuscino nel freezer per 45 minuti, richiudendolo in un sacchetto di nylon per impedire che il tessuto si bagni. Inoltre, i cuscini caldi possono essere usati anche per l’aromaterapia, mettendo qualche goccia di olio essenziale direttamente sopra il cuscino.

